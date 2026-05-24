Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Runjaic
Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Udinese, 38esima e ultima giornata di campionato. Confermato il 3-4-2-1 con Meret ancora preferito a Milinkovic-Savic. In difesa torna titolare capitan Di Lorenzo, che prenderà il posto di Beukema nella linea a tre completata da Rrahmani e Olivera. Sulle fasce è ritorna dopo la squalifica Politano, mentre a sinistra Gutierrez viene preferito a Spinazzola. In mezzo al campo intoccabile la coppia Lobotka-McTominay, mentre sulla trequarti Alisson sinistra e Elmas a destra alle spalle di Hojlund.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund.
A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa. All. Conte
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis.
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Mlacic, Camara. All. Runjaic
Serie A Enilive 2025-2026
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