Ufficiale Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Runjaic

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Confermato il 3-4-2-1 con Meret ancora preferito a Milinkovic-Savic.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Udinese, 38esima e ultima giornata di campionato. Confermato il 3-4-2-1 con Meret ancora preferito a Milinkovic-Savic. In difesa torna titolare capitan Di Lorenzo, che prenderà il posto di Beukema nella linea a tre completata da Rrahmani e Olivera. Sulle fasce è ritorna dopo la squalifica Politano, mentre a sinistra Gutierrez viene preferito a Spinazzola. In mezzo al campo intoccabile la coppia Lobotka-McTominay, mentre sulla trequarti Alisson sinistra e Elmas a destra alle spalle di Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund.

A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa. All. Conte

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Mlacic, Camara. All. Runjaic