Nuovo allenatore Napoli, Rai: deadline ad Allegri, Italiano balza in pole! E Grosso...

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Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Le ultime arrivano arrivano direttamente da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Le ultime arrivano arrivano direttamente da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport: "Risiko del Napoli quasi completo. II Napoli aspetterà fino a lunedì-martedì massimo le decisioni di Massimiliano Allegri, che quasi certamente si qualificherà in Champions League e non solo avrà il contratto rinnovato ma deciderà di restare al Milan soprattutto se avverrà l'avvicendamento ai vertici dirigenziali del club rossonero con l'avvicendamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e il ridimensionamento della figura di Zlatan Ibrahimovic.

Una volta che Allegri comunicherà al suo amico Manna e al presidente la sua decisione il Napoli procederà alla scelta del nuovo allenatore che molto probabilmente sarà più Vincenzo Italiano che Fabio Grosso. Italiano non a caso si prenderà 48 ore per decidere se andare via o prolungare il contratto col Bologna. Quindi giorni decisivi con Italiano sullo sfondo, che al momento sembra più avanti rispetto ad Allegri che quasi certamente resterà al Milan. Per quanto riguarda Italiano la stragrande maggioranza della tifoseria partenopea stravede per il tecnico, che ricorda il primo Sarri per il calcio offensivo e spumeggiante, mentre sembra molto fredda sull'ipotesi Allegri. L'entusiasmo della piazza verso il tecnico bolognese potrebbe essere decisivo".