Napoli-Milan, le ultime di formazione Sky: sorpasso Gutierrez a destra

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Antonio Conte potrebbe ritrovare dal primo minuto i “Fab4” a centrocampo dopo quasi sei mesi.

La sfida tra Napoli e Milan chiuderà la 31ª giornata di Serie A nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile alle 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona. In palio c’è il secondo posto e il ruolo di principale inseguitrice dell’Inter, impegnata nel frattempo contro la AS Roma. Una gara quindi fondamentale per gli equilibri di alta classifica, che potrebbe indirizzare il finale di stagione. Di seguito le ultime sulle scelte di Conte riferite dalla redazione di Sky Sport.

Le scelte di Conte e la probabile formazione

Antonio Conte potrebbe ritrovare dal primo minuto i “Fab4” a centrocampo dopo quasi sei mesi, mentre restano indisponibili Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Vergara e Romelu Lukaku. In porta conferma per Sergej Milinkovic-Savic dopo il clean sheet contro il Cagliari Calcio. In difesa pronti Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera. A centrocampo spazio a Frank Anguissa e Stanislav Lobotka in mediana, con Scott McTominay e Kevin De Bruyne sulla trequarti, mentre sulle fasce agiranno Gutierrez e Leonardo Spinazzola. In avanti, il riferimento offensivo sarà Rasmus Hojlund.

NAPOLI (PROBABILE FORMAZIONE) 3-4-2-1: Milinkovic Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte.