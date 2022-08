Napoli-Navas, il PSG 'ufficializza' la trattativa: la dirigenza conferma i contatti con gli azzurri

Le ultime voci provenienti dalla Francia raccontano di un 'sì' dell'estremo difensore già in mano agli azzurri. Il nome diventa sempre più caldo.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il Napoli e Keylor Navas, la trattativa adesso è ufficiale. E a renderla tale è il PSG. Stando a quanto riferito da Canal +, la dirigenza parigina ha confermato alla stessa emittente dei contatti con il club azzurro per il portiere costaricano. Le ultime notizie provenienti dalla Francia, in particolar modo dall'autorevole quotidiano L'Equipe, raccontano di un 'sì' dell'estremo difensore già in mano agli azzurri. Il nome diventa sempre più caldo.