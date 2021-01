Napoli-Parma 2-0, le pagelle: Elmas genietto, Politano salva una squadra stremata. Lozano li fa ammonire tutti

Ospina 6 - Mai seriamente impegnato. E' chiamato in causa più che altro nell'uscita dal basso, senza grande assistenza dai compagni (come al solito) per la verità.

Di Lorenzo 6,5 - Il turno di riposo in Coppa Italia l'ha rigenerato. Non manca qualche sbavatura, ma è decisivo con una bella diagonale difensiva ed ferma almeno in un paio di occasioni Gervinho che puntava l'area nel momento migliore del Parma.

Manolas 6 - Un erroraccio nel primo tempo, ma tutto sommato è determinante nell'arginare in un paio di volte Gervinho in ripartenze che avrebbero messo in salita la gara del Napoli. Nella ripresa deve battagliare più sull'uomo e sulle palle alte.

Koulibaly 6 - Bene quando c'è da scappare dietro in velocità, ma solite sbavature in uscita e poi quando in ritardo butta giù Cornelius: un contattino ingenuo ed inutile che l'arbitro ignora ma che ha ricordato quello di Fabian con lo Spezia che poi è costato la partita.

Mario Rui 6 - Non demerita, ma di certo non è determinante nelle due fasi di gioco. Sempre in sofferenza sulla fisicità di Kucka da quel lato nei cambi gioco, tanti errori nello stretto nella solita catena con Insigne e Zielinski (dal 78' Hysaj sv)

Elmas 7 - Un errore o una grande giocata, sono queste le situazioni che sbloccano le gare contro avversari così chiusi. Lui finge lo scarico, col suo movimento di piedi frenetico temporeggia mandando in confusione due avversari che si attendevano una giocata e finiscono per spalancargli la strada verso la porta. Due gare dopo tanta panchina, già dopo 60' non ne aveva più (dal 78' Maksimovic sv)

Demme 6 - Un paio di palloni persi in uscita, ma su cui sembravano evidenti altrettanti falli del Parma. Per il resto gioca in sicurezza, corre per due quando Elmas si sgancia ed è più attardato nei ripiegamenti ma perde lucidità e sbaglia più del solito tecnicamente (appena l'81% di precisione)

Zielinski 6 - Qualche buon cambio gioco, diversi palloni giocati nello stretto, ma non giocate decisive per aprire la difesa gialloblù. Nella ripresa è chiamato più che altro a correre all'indietro e dopo la miseria di 26 palloni (meno di Ospina con 29, per intenderci), viene richiamato in panchina (dal 70' Bakayoko 6 - Forze fresche nel momento migliore del Parma per arginare centralmente i gialloblù e dare centimetri sulle palle inattive. Nel finale sfiora anche il grande gol)

Lozano 7 - Fa ammonire tre quarti della difesa del Parma (alla fine saranno 4 gli avversari costretti al giallo per arginarlo) ed è una spina nel fianco per tutta la partita, come ormai consuetudine. Si sacrifica anche in fase difensiva e nel momento difficile è l'unico che ribalta l'azione allentando la pressione.

Petagna 6,5 - Non al meglio, ma stringe i denti ed è utilissimo con le sue caratteristiche e difendere palla, sviluppare la manovra offensiva e lanciare anche gli esterni. Trova anche un bell'assist per Lozano che sfiora il gol. Da gestire, esce ed il Napoli senza di lui non esce più dalla metà campo (dal 63' Politano 7 - Dà nuove energie per portare lontano il pallone, poi è bravo e fortunato a trovare la deviazione che chiude il match ed evitare un finale soffertissimo con almeno 5-6 compagni stanchissimi dopo giovedì)

Insigne 6 - Tante giocate, tanto lavoro, ma non riesce a determinare. Ad inizio gara tira da ogni posizione, facendo scattare anche qualche ripartenza del Parma. Il palo gli nega il gol nel finale, poi ignora i compagni in un altro paio di situazioni per tirare a giro e nel finale stanchissimo butta via un contropiede.