Napoli-Parma 2-1, le pagelle: Neres e Lukaku ribaltano la partita, Meret la salva! Reazione super di Anguissa

Meret 7,5 - Provoca un rigore che non appare solare. Salvata due volte nel primo tempo da un palo e da una traversa. Nel finale salva la squadra con un miracolo.

Di Lorenzo 6,5 - Si perde Kowalski, che lo grazia stampando a porta vuota sulla traversa. Dopo quella sbavatura, gioca però una gara di grande intensità e volontà.

Rrahmani 6,5 - Bonny è veramente un cliente scomodo e nel primo tempo lo mette in difficoltà. Cresce, come tutta la squadra, nella ripresa. Buongiorno 7 - Deve fare i conti con la vivacità di Man e non è un cliente facile. Compie diversi interventi importanti e sfiora il gol con un sinistro a botta sicura. Una garanzia lì dietro.

Mazzocchi 6 - Mette tanti cross, anche facendo un pochino di confusione. Dal 79’ Simeone 5,5 - Ci prova nell’assalto finale, ma poco lucido.

Lobotka 6,5 - Non è facile per lui, con la squadra che nel primo tempo ha poco equilibrio. Quando c’è da metterci la qualità, si fa trovare pronto.

Anguissa 7,5 - Si prende un giro di pausa, fatale, sull’azione che porta al rigore del Parma. Dopo un primo tempo orribile, diventa trascinatore nella ripresa. Il fato lo premia con la zuccata che vale tre punti.

Olivera 5 - Tante piccole sbavature in fase difensiva e manca il giusto sprint quando c’è da affondare in fase d’attacco. Conte lo toglie all’intervallo. Dal 46’ Spinazzola 6,5 - Entra bene, con un grande assist per Raspadori. Guizzi interessanti e grande qualità.

Politano 6 - Non demerita, ma in alcune situazioni dovrebbe essere più lucido in alcune conclusioni da fuori. Dal 70’ David Neres 7,5 - Entra e crea lo scompiglio nella difesa del Parma cambiando di fatto la gara. Provoca l’espulsione e serve l’assist per Anguissa.

Kvaratshelia 6,5 - Ci prova molte volte nel primo tempo, con la solita grande qualità, attacca sempre a testa bassa come un toro. Con Lukaku ha il riferimento che gli mancava.

Raspadori 5 - In area arrivano tanti cross, ma il colpo di testa non è certo la specialità della casa. Sbaglia diversi movimenti, come in un’occasione in cui mura praticamente Kvara. Dal 62’ Lukaku 7,5 - Entra e sposta praticamente di peso la difesa del Parma. Crea spazi con una fisicità che mancava come il pane. Un gol ed un atteggiamento da leader.

Conte 7,5 - Dopo un primo tempo di fatica, il suo Napoli non perde la testa. Cambia la gara con i cambi e vince la seconda consecutiva al Maradona.