Live Napoli-Pisa, pre-partita: le parole dei protagonisti

20.30 - Anche il ds azzurro Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: "L'importante stasera è fare risultato per dare continuità in campionato, anche per una reazione da squadra dopo la partita di giovedì. Non è una questione di mercato, è più una questione di continuità. Hanno giocato di più quelli che c'erano già lo scorso anno. Dare continuità a un discorso tecnico e i valori che abbiamo è un vantaggio. Stasera non è facile, ma dobbiamo dimostrare di essere quello che siamo. Manchester? C'è un po' di rammarico perché volevamo capire il nostro livello. Il Manchester City è una squadra forte, ben allenata. Noi abbiamo dimostrato personalità come sempre. Abbiamo dimostrato attributi. Ci hanno fatto due gol di grandi qualità, a dimostrazione che hanno dovuto fare giocate importanti per aprire la partita. C'è rammarico ma stasera dobbiamo reagire da squadra".

20.20 - Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita: “Opportunità per andare in vetta? Dobbiamo pensare gara dopo gara, l’obiettivo è vincerle tutte. Oggi è una grande occasione e daremo il massimo per conquistare i tre punti. Calendario fitto? In questi casi ci sono tanti video da studiare, perché i carichi di lavoro devono abbassarsi per recuperare le energie. L’attenzione si sposta molto sulla tattica”.

20.05 - Pasquale Mazzocchi non sarà della sfida: il laterale azzurro ha accusato un lieve affaticamento muscolare, quindi non sarò presente neanche in panchina per Napoli-Pisa. Al contrario, torna tra i convocati Amir Rrahmani dopo essere stato assente nelle ultime due partite.

19.58 - Sono state annunciate le formazioni ufficiali della sfida. Conte lancia Elmas e Gilmour titolari, fuori Anguissa e Lobotka, mentre tra i pali torna Meret. Gli ospiti si schierano con il 3-5-2 con il tandem d'attacco Moreo-Nzola.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Olivera, Gutierrez, Marianucci, Juan Jesus, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Vergara, Noa Lang, David Neres, Ambrosino, Lucca. Allenatore: Antonio Conte.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Marin, Aebischer, Akinsamiro, Bonfanti; Moreo, Nzola. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Tramoni, Esteves, Cuadrado, Vural, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran Allenatore: Alberto Gilardino

19.30 - Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio di Napoli-Pisa e c'è grande attesa per conoscere le formazioni della sfida: non è emerso con chiarezza ciò che Antonio Conte proporrà questa sera, se un turnover massiccio o solo alcuni cambi, dunque non resta che aspettare qualche altro minuto.

Alberto Gilardino studia l'opzione doppia punta in un 3-5-2: potrebbe essere la volta di Nzola dal primo minuto accanto a uno tra Moreo e Meister. A centrocampo Akinsamiro in vantaggio su Tramoni per giocare insieme a Marin e Aebischer, mentre sulle corsie esterne agiranno Leris e Angori (da non escludere Cuadrado). Il terzetto di difesa sarà guidato da Caracciolo, ai suoi lati Canestrelli e Bonfanti, in porta Semper. Out Stengs ed all'ultimo anche Tourè.

Antonio Conte dovrebbe confermare l'ossatura della squadra e ridurre al minimo le rotazioni. Tra i pali si va verso il rientro di Meret, in difesa ancora Beukema-Buongiorno al centro, ai lati Di Lorenzo e poi Olivera per far rifiatare Spinazzola; stesso dicasi per Lobotka, si candida Gilmour in cabina di regia coadiuvato da Anguissa e De Bruyne. Difficile possa fare a meno di McTominay e quindi Lang e Neres potrebbero essere confermati come armi dalla panchina

Alberto Gilardino ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Pisa. L'allenatore ex Genoa dovrà far fronte a tre assenze. Nell'elenco, infatti, non figurano Touré, Stengs e Denoon.

Posticipo del lunedì per il Napoli di Antonio Conte che, dopo l'impegnativo match di Champions League contro il Manchester City, dovrà affrontare il Pisa in casa. La squadra di Alberto Gilardino, neopromossa, pur avendo ottenuto solo un punto sin qui è da considerare un avversario rognoso; infatti ha pareggiato con l'Atalanta e perso solo di misura contro Roma e Udinese. Dunque, servirà una prova incisiva per andare avanti con altri tre punti in campionato e mettersi alle spalle il ko in Champions.

