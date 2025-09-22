Conte non rinuncia ai 4 centrocampisti: questa la sua idea per il Pisa

vedi letture

Antonio Conte non rinuncia ai quattro centrocampista e in vista della sfida al Pisa di questa sera pensa ad un solo cambio di formazione, ma non nelle caratteristiche: a riposto Stan Lobotka, dentro Billy Gilmour in regia. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "I Fab Four non si toccano. Cioè, dal concetto tattico non si prescinde anche se poi qualche interprete può cambiare. Si direbbe: il quinto Fab è pronto, si chiama Gilmour e oggi scenderà in campo dall’inizio al posto di Lobotka.

Conte affida a Billy la regia del film con il Pisa, mai titolare in questa stagione tra campionato e Champions ma cambio sistematico e sempre molto alto nelle gerarchie dell’allenatore. Considerando che la presenza di De Bruyne è fuori discussione, a maggior ragione dopo l’uscita di scena anticipata a Manchester (26’), e che Anguissa e McTominay sono ancora favoriti su Elmas, si direbbe che contro il Pisa andrà in scena un centrocampo Premier" scrive il quotidiano