Niente turnover, Conte pensa ad un solo cambio per il Pisa
L’unica possibile novità riguarda Gilmour al posto di Lobotka, ma per il tecnico azzurro non è ancora il momento di ricorrere a un turnover massiccio. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera in vista della sfida del monday night al Maradona contro il Pisa: occasione utile per un piccolo balzo in classifica che il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire.
In attacco, il centravanti designato è Højlund, pronto al debutto nello stadio di casa, mentre Lucca partirà dalla panchina. La trasferta di Manchester, rivista e analizzata in sala video, ha rafforzato la consapevolezza del gruppo: la capacità di resistere c’è, ma serve anche essere pronti quando il livello si alza. Conte riparte da Di Lorenzo e De Bruyne, i due simboli della sfortunata notte di Champions: il capitano espulso dopo 20 minuti, il belga sacrificato per esigenze tattiche.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
