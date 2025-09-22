Niente turnover, Conte pensa ad un solo cambio per il Pisa

L’unica possibile novità riguarda Gilmour al posto di Lobotka, ma per il tecnico azzurro non è ancora il momento di ricorrere a un turnover massiccio. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera in vista della sfida del monday night al Maradona contro il Pisa: occasione utile per un piccolo balzo in classifica che il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire.

In attacco, il centravanti designato è Højlund, pronto al debutto nello stadio di casa, mentre Lucca partirà dalla panchina. La trasferta di Manchester, rivista e analizzata in sala video, ha rafforzato la consapevolezza del gruppo: la capacità di resistere c’è, ma serve anche essere pronti quando il livello si alza. Conte riparte da Di Lorenzo e De Bruyne, i due simboli della sfortunata notte di Champions: il capitano espulso dopo 20 minuti, il belga sacrificato per esigenze tattiche.