Napoli primo, non accadeva da 1297 giorni: l'ultima volta c'era Sarri

Napoli primo in classifica, non accadeva dalla stagione 2017-2018, quando gli azzurri, alla venticinquesima giornata, riuscirono a stare un punto avanti (con 66) alla Juventus (con 65) che poi avrebbe vinto il campionato per quattro lunghezze sugli azzurri. Il successivo sorpasso da parte dei bianconeri si verificò sabato 3 marzo, con la sconfitta del Napoli in casa (con la Roma) e il successo della Juventus all’Olimpico, contro la Lazio. Dopo 1.297 giorni, riecco il primato. Lo ricorda il Corriere dello Sport.