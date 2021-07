Napoli-Pro Vercelli 1-0, le pagelle: Osimhen-Ounas pungono, positivo Zedadka e per il resto tanta fatica

Contini 6 - Si fa trovare pronto su un intervento nel primo tempo, per il resto non è quasi mai impegnato e fa partire l'azione senza pressione (dal 73' Idasiak sv - Minuti importanti anche per il nazionale giovanile polacco della Primavera)

Zanoli 6 - Conferma i progressi visti in allenamento, dopo un anno da titolare in C. Classe 2000, si propone spesso, sbaglia poco, pronto ad un prestito importante probabilmente in B (dal 73' Malcuit sv)

Rrahmani 6 - Un paio di disimpegni non perfetti, ma riesce a limitare i danni. Per il resto è protagonista con la sponda sul calcio d'angolo che porta al gol di Osimhen (dal 73' Manolas sv)

Koulibaly 6 - Protesta sul fallo che costringe Demme ad uscire, si innervosisce e si vedono diversi interventi molto duri. Sbaglia poco, non è molto sollecitato se non in impoostazione (dal 62' Luperto sv)

Mario Rui 6 - Non una prova da ricordare. Pochi rischi alle spalle, accompagna spesso l'azione ma fallisce spesso l'ultimo passaggio o il cross (dal 62' Costa sv)

Lobotka 6 - Diverse sterzate delle sue sulla pressione, qualche buona imbucata ma senza Demme e con il passo lento di Folorunsho è costretto a sacrificarsi su diversi ripiegamenti che non sono proprio il suo forte (dal 62' Gaetano sv)

Demme sv - La sua gara dura poco più di un quarto d'ora. Il ginocchio destro va in estensione, esce dal campo dolorante e aiutato dallo staff medico: l'auspicio è che non sia nulla di grave (dal 18' Folorunsho 5,5 - Non un grande approccio. Lento in alcuni recuperi, macchinoso nello stretto, vince qualche duello con la sua fisicità ma fatica a sviluppare gioco)

Politano 6 - Riesce più volte ad isolarsi uno contro uno, arriva sul fondo senza però trovare fortuna al centro e quando converge non trova la porta. Non ancora al top con il suo scatto bruciante (dal 61' Machach sv - Un paio di iniziative, senza riuscire ad incidere sotto porta)

Ounas 7 - Meglio da sottopunta, dietro Osimhen, rispetto alla fascia sinistra come contro i dilettanti dell'Anaunia. Spalle alla porta smista sempre di prima palla, sviluppa le azioni più importanti e lancia più volte Politano, Zedadka ed Osimhen. Ha i colpi per far male in quel ruolo (dal 73' Zielinski sv)

Zedadka 6,5 - Il classe 2000 alto a sinistra mostra grande vivacità, aggressività in pressione, tagliando spesso dentro al campo per dialogare con Osimhen. Ha gamba per farsi lanciare, colpisce il palo ma avrebbe meritato il gol per la personalità. Nella ripresa continua a scattare, ma poi fisiologicamente cala alla distanza

Osimhen 7 - La Pro Vercelli prova a non dargli profondità, ma appena alza il baricentro basta una palla lunga per lanciarlo a campo aperto. Sblocca la gara di testa, sfiora più volte il raddoppio, poi nella ripresa è generosissimo negli scatti ma sotto porta si divora un gol fatto (dal 62' Ciciretti 6 - Non è una punta, tantomeno ha la velocità per attaccare la profondità, ma tutto sommato si procura delle occasioni, forse le uniche del secondo tempo del Napoli)