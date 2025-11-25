Live Napoli-Qarabag 0-0: nessuna occasione in questo avvio di gara

33' - Partita brutta sin qui: ritmi bassi e poca intensità. Un Napoli decisamente lontano da quello visto nel primo tempo contro l'Atalanta.

31' - Lang prova ad accendersi e tenta la percussione centrale, ma finisce per regalare il pallone agli avversari.

29' - Il Qarabag riesce ad entrare in area e a servire Zoubir all'altezza del dischetto, ma il capitano del Qarabag sbaglia il controllo.

28' - Jankovic prova il tiro dalla distanza con il mancino: conclusione da dimenticare.

27' - McTominay cade in area a seguito di un contatto: per l'arbitro è tutto regolare.

26' - Bellissimo scambio tra Neres, Lobotka e Di Lorenzo: il capitano azzurro effettua poi un cross basso su cui Hojlund non riesce ad arrivare.

24' - Ottimo movimento di Hojlund e Neres che attaccano la linea difensiva avversaria, Olivera però sbaglia la misura del passaggio e non trova nessuno dei due compagni.

22' - Cross di Hojlund respinto dal difensore, la palla rimbalza poi sul danese e si ripartirà quindi con una rimessa dal fondo per gli azeri.

20' - Altra chance per Neres innescato in area di rigore, Medina lo contiene con il fisico e la palla finisce sul fondo.

19' - Combinazione sulla corsia sinistra: Noa Lang pescato in posizione di fuorigioco.

17' - Calcio d'angolo per il Napoli: Buongiorno spizza di testa, la palla arriva a Beukema sul secondo palo ma l'olandese calcia alle stelle.

15' - OCCASIONE NAPOLI! Beukema pesca lo scatto in profondità di Neres, il brasiliano prova a servire Hojlund a centro area ma viene anticipato dal difensore.

14' - Prova a sfondare centralmente Medina: commette fallo di ostruzione Buongiorno.

12' - McTominay appare davvero poco lucido in questo avvio: ancora una volta sbaglia un passaggio banale nella propria metà campo, regalando palla agli avversari.

10' - Al minuto 10 l'omaggio dei tifosi sugli spalti, tutti intonano: "Olé, olé, Diego", in onore di Diego Armando Maradona, oggi il quinto anniversario dalla sua scomparsa.

8' - Lang punta il fondo e va al cross di mancino: Kochalski anticipa tutti e blocca la sfera.

6' - BRIVIDO NAPOLI! McTominay perde un pallone sanguinoso, Addai si libera al tiro dai 20 metri e la palla sibila accanto al palo alla sinistra di Milinkovic-Savic.

5' - Neres e Lang provano subito a connettersi: il brasiliano sbaglia la misura del passaggio e non si chiude l'uno-due.

4' - Neres ruba palla a centrocampo e prova a innescare il contropiede: fa buona guardia la difesa azera.

2' - Errore in uscita di Beukema, il Qarabag calcia dal limite e conquista calcio d'angolo.

1' - Il Qarabag prova subito ad affacciarsi nella trequarti azzurra: Lang e Olivera contengono l'azione.

21.00 - PARTITI! Comincia il match.

20.35 - Anche Antonio Conte è intervenuto a Sky Sport: "Gutierrez? Sono cose che non posso controllare, la distorsione ci mancava: dispiace, parliamo di tante cose ma alla fine a avere o non avere i giocatori diventa di fondamentale importanza. Neres-Lang? C'è anche da calibrare delle energie, loro hanno fatto gol ed era giusto comunque dare fiducia per cercare di gestire anche l'aspetto emotivo da parte loro".

20.35 - Il ds Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport: "Maradona? Una giornata speciale, vorremmo portare a casa i 3 punti anche per lui. Il campo è pesante, però c'è da giocare la partita e portare a casa i 3 punti. Affrontiamo un avversario ostico e di qualità, non sarà facile ma dobbiamo portare a casa i 3 punti. Insigne? Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti".

20.10 - Rasmus Hojlund è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita: "È importante per noi scalare la classifica in Champions League. Vogliamo giocare questo torneo per quanto più a lungo possibile e oggi abbiamo una possibilità di fare i tre punti. Mi piace giocare la Champions League. I numeri sono buoni, ma voglio continuare così: voglio continuare a giocare la Champions League a segnare dei gol, per aiutare la squadra. Diego Armando Maradona? Ovviamente è speciale giocare in questo stadio, ancora di più dato che sono passati 5 anni da quando è mancato. E' una giornata speciale, speriamo di renderla ancora più speciale".

20.05 - Miguel Gutiérrez non farà parte del match per un trauma distorsivo alla caviglia riportato nel corso della rifinitura. Lo fa sapere la SSC Napoli tramite un comunicato.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, Hüseynov. Allenatore: Qurban Qurbanov

19.50 - Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Maradona tra Napoli e Qarabag, quinta giornata della league phase di Champions League. Antonio Conte conferma il 3-4-3: novità sulla corsia sinistra dove Olivera sostituisce l'infortunato Gutierrez, per il resto giocano gli stessi uomini che hanno battuto l'Atalanta, dunque fiducia a Neres e Lang nel tridente offensivo.

18.15 - Si aprono i cancelli dello Stadio Diego Armando Maradona. I tifosi iniziano ad entrare nell'impianto di Fuorigrotta, mentre il maltempo sembra aver dato una piccol tregua in questi ultimi minuti.

17.30 - In occasione della quinta gara stagionale in Champions League, la dirigenza del Qarabağ FK è stata ospite della SSC Napoli per il tradizionale pranzo ufficiale pre-partita. Il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha accolto il Proprietario del club azero, Tahir Gozal, e il Vicepresidente Fevzihan Aras, insieme ai rappresentanti delle due società, condividendo un momento di cordialità nella cornice di Palazzo Petrucci, affacciato su Via Posillipo.

All’incontro erano presenti anche il Delegato UEFA Ryan Peadar e l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, sottolineando il clima di collaborazione che accompagna la sfida europea. La SSC Napoli ha omaggiato gli ospiti con l’opera “Inchino”, realizzata dall’artista Antonio Nocera.

17.00 - Vittoria pesantissima per il Napoli U19, che nel quinto turno della UEFA Youth League supera il Qarabag 2-0 conquistando tre punti fondamentali. Gli azzurrini di mister Rocco si impongono al Piccolo di Cercola con un gol per tempo: prima la firma di Raggioli, poi la prima gioia stagionale di Barido a chiudere il match.

16.00 - Giornata di forte pioggia e vento a Napoli, dove è stata diramata l'allerta gialla. Al Piccolo di Cercola è stato persino sospeso il match per alcuni minuti a causa delle intemperie, dunque si prospetta una serata non facile al Maradona dal punto di vista del meteo e quindi delle condizioni del terreno.

Le ultime sul Qarabag

Qurban Qurbanov schiererà il suo classico 4-2-3-1 potendo contare su quasi tutta la rosa a disposizione, l'unico assente dovrebbe essere Borges. In porta Kochalski, a guidare la difesa la coppia Mustafadaza-Medina, ai lati Silva e uno tra Bayramov e Jafarguliyev. In cabina di regia pronto Bicalho, insieme a lui Jankovic più di Montiel, che è appena rientrato da un infortunio. La batteria di trequartisti sarà formata da Andrade, Addai e Zoubir, che agiranno a supporto della punta Duran.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte confermerà il 3-4-3 con cui ha battuto l'Atalanta, considerando anche che l'emergenza a centrocampo non è rientrata: infatti Gilmour è ancora ai box, oltre ai lungodegenti De Bruyne e Anguissa. Dunque, in porta Milinkovic-Savic, in difesa fiducia al terzetto Beukema-Rrahmani-Buongiorno, ma occhio a Juan Jesus che scalpita e potrebbe sostituire uno dei tre. In mediana nessun dubbio su Lobotka e McTominay, mentre sulle fasce tocca a capitan Di Lorenzo e a Olivera visto lo stop di Gutierrez. In attacco, allarme rientrato per Hojlund, ai suoi lati fiducia a Neres e Lang, insegue Politano.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e bentrovati nella diretta testuale di Napoli-Qarabag!