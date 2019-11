Napoli-Salisburgo 1-1, le pagelle: Chucky il migliore! Koulibaly, altro orrore individuale. Attacco impreciso con 30 tiri

dal San Paolo, Antonio Gaito

Meret 6 - Viene battuto dal dischetto, ma nonostante tante occasioni per gli austriaci non è chiamato a tanti interventi.

Di Lorenzo 7 - Concentrato, applicato, preciso in uscita difensiva. Nella ripresa si sgancia anche con maggiore frequenza e lascia l'avversario sul posto arrivando sul fondo con qualità e strapotere.

Maksimovic 5,5 - Diverse imprecisioni, qualche dormita sui calci d'angolo soprattutto nel primo tempo. Rispetto a Manolas, però, assicura un'uscita migliore dal portiere.

Koulibaly 5 - Come nelle ultime settimane, inserisce almeno tre stupidaggini all'interno della solita prova di strapotere fisico. Imperdonabile l'errore che manda il Salisburgo dal dischetto e complica la gara dei suoi, poi si schiaccia troppo alle spalle di Mario Rui e il finale di primo tempo è da incubo.

Mario Rui 5 - Brutto primo tempo. Lontano dalla migliore forma, accompagna poco l'azione, soffre i duelli e spesso si ritrova fuori posizione e facilmente infilato (dal 45' Luperto 6 - Bloccato, dà sicuramente più solidità su quel lato. Nel finale ha campo e si sgancia anche a sostegno in un paio di circostanze pur non avendone le caratteristiche)

Callejon 5,5 - Sulle ripartenze con grande intelligenza spesso ci mette una pezza, in fase di attiva aiuta lo sviluppo di gioco, coinvolge Di Lorenzo ma non riesce proprio ad incidere col cross e l'ultimo passaggio. Di testa manda sul palo, il decimo della stagione azzurra (poi Insigne troverà l'undicesimo).

Zielinski 5,5 - Si sacrifica, non manca l'impegno, ma fatica a leggere le linee di passaggio e fare filtro. Il cartellino giallo ad inizio gara lo limita ulteriormente sulle ripartenze avversarie. Si divora anche un rigore in movimento, prima del gol del Salisburgo, che avrebbe cambiato il match. Nella ripresa tiene fisicamente e prova anche a cambiare passo per accompagnare l'azione.

Fabian 5,5 - Tanti, troppi errori in uscita. Fatica in non possesso, ma a differenza di Zielinski riesce anche ad aprire spesso il campo con qualche tocco di prima innescando azioni importanti. Viene fuori nella ripresa, quando cala l'intensità degli austriaci.

Insigne 6 - Partecipa ai tanti errori sotto porta sparacchiando tante occasioni invitanti facendo calare la valutazione di una bella prova. Per la qualità che dà alla manovra, saltando spesso l'uomo centralmente, lanciando a ripetizione Callejon, ed anche per il sacrificio in non possesso. Clamoroso il legno (l'undicesimo del Napoli) che poi non trova neanche la deviazione fortunata del portiere.

Mertens 6 - Non demerita, sacrificandosi anche in diversi recuperi che infiammano il San Paolo, ma non riesce ad incidere nelle azioni di rilievo. Spende tanto in pressione e viene richiamato in panchina (dal 73' Milik sv - Un quarto d'ora in cui si vede solo per allargare il gioco, ma poco in area di rigore)

Lozano 7 - Il migliore del Napoli. Funziona il suo attacco alla profondità, costringendo gli avversari ai cartellini per fermarlo. Sul primo tentativo il portiere si allunga, sul secondo dopo un bel movimento scarica il destro imparabile all'angolo (dall'86' Llorente 5 - Giusto il tempo per sprecare due ghiotte occasioni, mandando di poco a lato. Soprattutto la seconda chance non riesce ad indirizzare nello specchio)