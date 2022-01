Napoli-Sampdoria 1-0, le pagelle: Petagna decisivo, Dries incanta e Lobo da leader!

Ospina sv - Mai impegnato seriamente, qualche uscita difensiva senza grande pressione e poco altro.

Di Lorenzo 6,5 - Si conferma su ottimi livelli, ma ormai non fa più notizia. La Sampdoria spinge raramente, ma quando chiamato in causa non si fa superare e legge bene anche diversi palloni alti sul secondo palo.

Rrhamani 6,5 - Fa buona guardia anche sull'attacco alla profondità, favorito dalla poca velocità dell'attacco della Sampdoria che riesce a tenere bene anche in allungo. Di testa concede poco o nulla e gestisce bene l'uscita con la Sampdoria che pressa solo nel finale.

Juan Jesus 6,5 - Un fallo inutile nella ripresa che concede una delle poche palle in area alla Sampdoria, ma è l'unica sbavatura probabilmente di un'altra partita su buonissimi livelli. Con l'ingresso di Tuanzebe, per risparmiare Ghoulam nel finale, si sposta a sinistra senza problemi.

Ghoulam 6,5 - Tre giorni dopo replica la prova di Torino con altri 80 di qualità ed anche buona spinta, calando soltanto nella parte finale. Quando può crossare in tranquillità, pennella come i vecchi tempi mandando in crisi la difesa della Sampdoria (dall'80' Tuanzebe sv)

Demme 6,5 - In grande crescita dal punto di vista fisico e quindi inevitabilmente lievita il livello della sua prestazione, coprendo benissimo le linee di passaggio, vincendo tanti duelli e recuperando tanti palloni. Spende tanto, ma resta quasi sempre lucido (dall'80' Fabian sv)

Lobotka 7 - Si conferma su livelli altissimi. Non solo regia, smistando spesso palla di prima intenzione (94% di precisione) e mandando a vuoto la pressione soprattutto centrale della Sampdoria, ma anche recupero alto immediato come al 90' con un'applicazione straordinaria.

Elmas 6,5 - A destra inizialmente fatica un po', meglio quando passa a sinistra dopo mezz'ora con l'ingresso di Politano. Manca il guizzo finale, la scelta importante, ma gioca tanti palloni nelle zone importanti di campo puntando sempre il diretto avversario.

Mertens 7 - Non segna, pur andandoci vicino in diverse occasioni, ma è fastidiosissimo per la Sampdoria. Destabilizza la linea blucerchiata, come in occassione del gol di Petagna, dettando l'uno-due a Elmas, ma è lui a sbloccare anche tutte le azioni smistando spesso spalla alla porta con colpi d'altissima qualità.

Insigne 6 - Tanto fraseggio, sbaglia poco ma non trova la giocata illuminante tranne in una circostanza con un corridoio per Ghoulam un pizzico lungo. Esce per infortunio dopo aver provato a restare in campo (dal 30' Politano 7 - Dà vivacità sin dai primi tocchi e soprattutto ampiezza a destra, allargando le maglie della difesa blucerchiata. Suo il pallone ben calibrato per il gol annullato a Juan Jesus, ma propizia le azioni più importanti proponendosi in sovrapposizione o accentrandosi)

Petagna 7,5 - Decisivo e tra l'altro con una vera e propria prodezza. Gol pesantissimo, nel momento più difficile della stagione, ma merita l'elogio anche per come lavora lontano dall'area di rigore. Buonissima l'intesa con Mertens alle spalle, trovandosi spesso ad occhi chiusi