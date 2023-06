Napoli-Sampdoria 2-0, le pagelle: solito Osi e SuperCholito, può partire l'ennesima festa!

Le pagelle di Napoli-Sampdoria 2-0

Fonte: dal Maradona, Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6,5 - Una bella uscita nella ripresa, sullo 0-0, all'interno di una partita in cui non corre particolari rischi ma è sempre applicato e chiude senza prendere gol una stagione da protagonista cancellando tutto lo scetticismo che c'era nei suoi confronti.

Di Lorenzo 6,5 - Non trova particolari spazi dal suo lato e nella ripresa preferisce dare ampiezza per allargare le maglie della difresa blucerchiata. Non cala mai di applicazione e conferma fino all'ultima gara un rendimento incredibile.

Rrahmani 6,5 - Solita certezza del pacchetto difensivo al di là del compagno al suo fianco. Non sbaglia una lettura, ci mette una pezza in un paio di occasioni e difende in avanti andando spesso in anticipo.

Ostigard 6,5 - Torna titolare e disputa una buona prova, adattandosi bene anche sul centro-sinistro. Bada al sodo, spesso allontanando la minaccia, ma è evidente la crescita anche nella prima costruzione.

Mario Rui 6,5 - Tanti palloni in costruzione, ma anche qualità quando nella ripresa combina di più con Kvara o alza il pallone al centro dell'area. Al momento del rigore in tanti se lo aspettavano dal dischetto per la gioia del gol (dal 76' Bereszynski sv)

Anguissa 6,5 - Prezioso come sempre nelle due fasi, nella ripresa dà più peso in area di rigori. Per pochi centimetri il pallone non entra, diventa dominante, non tira mai indietro la gamba e viene risparmiato nel finale (dall'80' Demme sv)

Lobotka 7 - Prova a velocizzare la manovra perché manca la lucidità di un mesetto fa. Sbaglia poco, chiude col 96%, e nella ripresa inizia anche ad infilarsi in ogni spazio alla ricerca dell'imbucata giusta.

Zielinski 7 - Tra i migliori del Napoli, quantomeno il più lucido contro il muro blucerchiato. Sterza e spesso elude così la pressione, manda dentro più volte Osimhen con delle imbucate straordinarie, come quella che porta al calcio di rigore (sal 67' Gaetano 6,5 - Che impatto. Entra ed è subito pericoloso in due occasioni. Con grande personalità detta subito lo scambio e si ritrova a poter calciare. Esce purtroppo dolorante per un infortunio che preoccupa)

Elmas 6 - Non si tira indietro nel prendersi responsabilità quando gli spazi sono chiusi, ma nel complesso non entusiasma. Dal limite manca al tiro e nell'ultimo passaggio (dal 67' Raspadori 6 - Qualche bella giocata nello stretto, spesso quando si accentra dentro al campo, anche diversi errori quando si allarga da esterno non avendo la fisicità per reggere il confronto)

Osimhen 7 - Gioca spesso spalle alla porta nel primo tempo, ma comunque è sempre una minaccia. Nella ripresa è sicuramente più pericoloso perché viene servito meglio in profondità e su una di queste situazioni si procura il rigore che poi trasforma (dal 76' Simeone 6,5 - Entra e fa gol. E che gol. Fantastica la conclusione da fuori che vale il raddoppio, ma soprattutto l'ultimo incredibile boato del Maradona per questa stagione. Chiude con un'altra perla una stagione sempre a disposizione della squadra e con gol pesanti per il primo allungo in classifica)

Kvaratskhelia 7 - Anche nell'ultima uscita stagionale chiude diverse giocate che infiammano il Maradona. Non trova il gol, e per cercarlo talvolta diventa troppo solista, ma alterna anche imbucate meravigliose per i compagni nonostante sia sempre raddoppiato. Persino la sola presenza è utile per liberare i compagni tra le linee.