Napoli-Sassuolo 6-1, le pagelle: altro Dries-show e super Osi-Lozano, che rammarico per Spalletti!

Le pagelle di Napoli-Sassuolo 6-1

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 6,5 - Poco lavoro da svolgere, ma si fa trovare pronto su alcune conclusioni non impossibili e poi dà comunque sicurezza in qualche uscita. Con i piedi ha vita facile perché il Sassuolo sotto nel punteggio non alza più il pressing.

Di Lorenzo 7 - Torna in campo e si mette in mostra subito con un paio di buonissime letture ad inizio partita. Si vede anche in sovrapposizione, ma non spesso perché Lozano dà quasi sempre ampiezza (dall'82' Zanoli sv)

Koulibaly 7 - Sblocca la gara con uno stacco imperioso, prende fiducia e torna sui livelli di qualche mese fa. Il Sassuolo alza subito bandiera bianca ed è facilitato anche il suo lavoro nel coprire la profondità.

Rrahmani 7 - Ritrova il gol, credendoci nel cuore dell'area, chiudendo il set col sesto gol. Al di là della gioia della rete, torna sui suoi livelli con diverse buone chiusure quando il Sassuolo tenta di rientrare in partita.

Mario Rui 6,5 - Pochi pericoli dalle sue parti, se non una leggera spallata che Frattesi accentua. Per il resto gioca bene tecnicamente e non c'è bisogno di spingere più di tanto con la fascia che viene attaccata a destra (dall'82' Ghoulam sv)

Anguissa 6,5 - Anche lui finalmente ai suoi standard, quelli abituali ad inizio stagione e prima della coppa d'Africa. 62 tocchi, il terzo della squadra, ma con un impressionante 98,4% di precisione

Fabian 7 - Sta meglio, gira e con lui tutta la squadra. Giocatore determinante nell'eludere la pressione, trovare le linee di passaggio e si sgancia anche spesso in proiezione, come nell'uno-due con Mertens chiuso servendo l'assist con gli occhi dietro la testa. Ci aggiunge anche una decina di cambi gioco che spezzano le gambe ai neroverdi.

Lozano 7 - Con Mertens è forse l'altro rimpianto di Spalletti. In un calcio di profondità e riaggressione ha più gamba rispetto a Politano, dà anche più peso in area ma soprattutto subito quegli strappi che mettono in crisi il Sassuolo e costringono la linea difensiva a scomporsi. Da un suo inserimento nasce il tris, dettando il passaggio ad Osimhen (dal 77' Demme sv)

Mertens 8 - Altra gara da titolare, altro show. Al di là delle qualità tecniche, note da una vita, si conferma il più brillante anche fisicamente, pressando e riaggredendo in alto con aggressività e tempismo. Da un suo recupero nasce il terzo gol, poi si mette in proprio e arrotonda il risultato con una straordinaria doppietta. Buonissima anche l'intesa con Osimhen. Davvero ingiustificabile averlo tenuto fuori o impiegarlo solo per spezzoni per così tanti mesi

Insigne 6,5 - Pennella nel cuore dell'area i due calci d'angolo per il 2-0, poi disputa anche una buona gara nello sviluppo del gioco, toccando non tantissimi palloni (52) ma col 94% di precisione e incisività dalla trequarticampo a salitare.

Osimhen 7,5 - Salta davvero in cielo e firma il 2-0 al quarto d'ora che incanala la gara e stende mentalmente il Sassuolo. In precedenza aveva colpito il palo, superando il portiere dopo uno dei suoi attacchi alla profondità. Cinque minuti dopo il gol dimostra anche di vedere il gioco ed avere un buon piede, servendo Lozano per il tris solo da spingere in rete (dal 77' Elmas sv)