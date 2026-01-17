Ufficiale Napoli-Sassuolo, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e Grosso

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sassuolo, anticipo della 21ª giornata di Serie A. Dopo il pari interno con il Parma di tre giorni fa, Antonio Conte cambia diversi uomini. Torna in difesa Juan Jesus, che con Beukema e Rrahmani forma la linea a tre davanti a Milinkovic-Savic. Capitano Di Lorenzo viene spostato più avanti sulla fascia destra, l'altro esterno di centrocampo è Spinazzola, completano la mediana Lobotka e McTominay. In avanti chance dal primo minuto a Vergara, che con Elmas giostrerà alle spalle di Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Stellini (Conte squalificato).

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.