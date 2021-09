Napoli-Spartak 2-3, le pagelle: Mario Rui regala la partita, male Petagna e la mediana soffre in 10

Meret 6 - Incassa tre reti, ma non ha particolari responsabilità: sul primo in particolare è anche coperto ad una serie infinita di giocatori. Per il resto, nonostante la sconfitta, non è neanche molto impegnato.

Di Lorenzo 6 - Facile sottolineare gli errori, ma è costretto ad una partita sempre al limite. Evita più volte il gol, ad inizio ripresa addirittura con una diagonale lunghissima da grande difensore. Nel finale spesso lascia il buco, ma è autore anche dell'assist per il 3-2. Non ha colpe sul terzo gol.

Manolas 5,5 - Tante imprecisioni dal punto di vista tecnico, ma anche prima dell'espulsione di Mario Rui. Nonostante tutto limita i danni come può, non ha particolari responsabilità sui gol che arrivano più che altro per la sofferenza per l'uomo in meno ed il terzo per un errore di Koulibaly.

Koulibaly 5,5 - Prova a tenere la squadra a galla, ma gli avversari imperversano con l'uomo in più, ed i pericoli arrivano soprattutto dalle corsie laterali. Rovina la sua prova però con il pasticcio in uscita e poi la pressione inutile in avanti che porta al terzo gol.

Mario Rui 4 - Rovina il suo buon inizio di stagione ed una partita fino a quel momento in pieno controllo del Napoli, intervenendo con una scivolata non cattiva ma totalmente scomposta col piede alto: rosso prevedibile costrigendo i compagni ad un'enorme fatica.

Elmas 6 - Sblocca la gara dopo pochi secondi, facendosi trovare pronto, poi continua su buoni livelli fino al rosso come il resto della squadra. Non molto reattivo nel chiudere sul tiro del pareggio, ma la squadra era già in sofferenza (dall'82' Ounas 6 - Nuova vivacità nel finale, dialogando con Di Lorenzo come sul 3-2 che riapre la gara per pochi minuti)

Fabian 5,5 - Fa fatica in una gara quasi tutta a dover chiudere per poi ripartire. Difficile dargli responsabilità sul secondo gol, in cui comunque non riesce a riposizionarsi sulla transizione e pure sul terzo con Koulibaly che lo prende in controtempo sul suggerimento in uscita

Zielinski 5,5 - Inizia bene, come Elmas ed i compagni, per poi soffrire molto una volta in dieci uomini. Ha comuque l'occasione per spegnere la spinta dello Spartak, ma fallisce un'occasione clamorosa (dal 45' Anguissa 6 - A ritmi lenti lo Spartak fa girare bene palla, sfruttando l'uomo in più, e gli riescono pochi recuperi per poi ripartire in contropiede. Non si rassegna, forza qualche giocata e fa partire delle transizioni)

Politano 5,5 - Non una prova indimenticabile. Inizia bene, lanciando Di Lorenzo a ripetizione sull'out destro, poi col rosso finisce per partire da troppo lontano e perde lucidità. Colpevole su Moses sull'azione che porta all'1-1 (dal 73' Lozano 6 - Prova anche lui a ripartire da lontanissimo, dà comunque nuove energie nel finale, ma senza incidere)

Petagna 5 - Non convince neanche nella mezz'ora in cui il Napoli spinge imperversando nell'area dello Spartak, poi nelle difficoltà con l'uomo in meno non tiene palla davanti e chiaramente non ha la velocità di Osimhen per ripartire da solo ed il cambio è inevitabile (dal 45' Osimhen 7 - Basta la sua presenza per far diventare importanti dei lanci fino a pochi minuti prima regalati allo Spartak. Fa impazzire Caufriez costringendolo poi al secondo giallo nel finale, sigla il 3-2 senza avere grossi palloni per il resto e non riesce a pareggiarla da solo come a Leicester).

Insigne 6,5 - Gli bastano pochi secondi per fare subito male: solito taglio al centro che manda in tilt la difesa e vantaggio Napoli. Ci sono spazi in ripartenza, più che altro lancia i compagni, poi viene sacrificato per l'inserimento di un terzino dopo il rosso di Mario Rui (dal 41' Malcuit 5 - Non un granché sia in fase di non possesso che nelle transizioni. Sul gol dell'1-1 non ci capisce granché nella chiusura da dover fare alle spalle di Politano. Spalletti forse con Juan Jesus avrebbe avuto almeno più solidità difensiva)