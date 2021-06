Napoli su Camara dell'Olympiacos? Giuntoli smentisce: "Non interessa"

Tra i nomi accostati al Napoli per potenziare il centrocampo c'è anche Mady Camara, classe '97 guineano, punto fermo dell'Olympiacos. Ma da un portale greco arriva una secca smentita, direttamente dallo smartphone di Cristiano Giuntoli. Sport 24 ha contattato il direttore sportivo azzurro, che si è così espresso in inglese a mezzo Whatsapp: "Non parlo con i giornalisti, ma Camara non ci interessa".