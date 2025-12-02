Ultim'ora Napoli su Palestra! Tmw: "Primo obiettivo in difesa, ma l'Atalanta spara alto"

In difesa per il Napoli a destra il principale obiettivo è Marco Palestra, attualmente al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta. Gli uomini di Giovanni Manna sono andati più volti a osservarlo, ottenendo delle ottime relazioni. Così come è stata la prestazione contro la Juventus, dove ha fatto ammattire Kostic, ne ha alzato ulteriormente il valore.

Ed è proprio questo lo scoglio principale. Perché il Rennes, due anni fa, aveva offerto più di 15 milioni per acquistarne il cartellino, con netto diniego da parte dell'Atalanta che lo considerava incedibile, così come quest'estate. Juventus, Milan e Inter lo seguono con particolare curiosità, ma la sensazione è che servano (almeno) 35 milioni (se non 40) per il classe 2005 dell'Atalanta. Sempre che i nerazzurri siano disposti a cederlo.