Napoli-Torino 1-1, le pagelle: Insigne evita il ko dopo una prova sterile, senza spinta da terzini ed esterni

Meret 6 - Non ha colpe sul gol con il tocco sul terreno che lo mette fuori gioco. Una parata non impossibile nel finale, ma per il resto non è molto sollecitato.

Di Lorenzo 5,5 - Gioca ininterrottamente ed almeno fisicamente tiene fino alla fine. Si propone con buon spirito, ma l'intesa con Politano stasera non funziona. Tante sovrapposizioni che non portano da nessuna parte. Meglio con Lozano nella parte finale.

Maksimovic 5 - In difficoltà nel primo tempo, facendosi sfuggire in più occasioni Verdi e sbagliando qualche anticipo. Nel complesso non convince, come contro la Lazio.

Manolas 6 - Sopratutto nel primo tempo è costretto agli straordinari, scappando all'indietro anche alle spalle di Maksimovic che in qualche frangente viene sorpreso. Qualche errore tecnico, ma tiene botta.

Hysaj 5 - Ha poco senso la sua qualità nel posizionamento e nel tenere la linea, in casa contro la difesa a 5 del Torino. Dall'altro lato c'è Singo, ma lo soffre ugualmente pur non accompagnando l'azione. Serve una spinta con continuità ed i pericoli arrivano quando subentra Mario Rui (dal 25'st Mario Rui 6 - Almeno non è un piede invertito ed ha le caratteristiche per dialogare nello stretto con Insigne, spingere ed arrivare al cross con maggiore qualità nell'assedio finale)

Bakayoko 5,5 - Spezza qualche ripartenza del Torino, ma perde anche diversi palloni e non convince nella costruzione del gioco, scaricando in modo prevedibile sugli esterni (dal 26'st Fabian 5,5 - Un cambio gioco in ripartenza molto bello, ma è anche l'unica giocata degna di nota della sua partita. Per il resto giro palla e tanti errori nell'ultimo passaggio)

Demme sv - Torna titolare, non incanta contro il Torino che è tutto schierato ma la sua partita dura appena mezz'ora perché esce per una botta (dal 30' Elmas 5,5 - Prova a dare più incisività negli inserimenti, ma finisce per ingolfare ulteriormente la zona centrale senza trovare la giocata risolutiva nello stretto)

Politano 5 - Non convince. Ha spesso l'occasione di puntare l'avversario, ma rientra per la solita giocata andando ad ingolfarsi centralmente nel muro eretto dal Torino che viene favorito dai suoi movimenti (dal 18'st Lozano 6,5 - Finalmente prende l'esterno, allarga la difesa del Torino e permette di far giocare meglio anche i compagni. Prende la solita caterva di falli, si butta anche dentro creando qualche pericolo e conferma che questo Napoli non può fare a meno di lui)

Zielinski 6 - Ha diverse occasioni al limite dell'area, anche un comodo colpo di testa, ma torna la versione molle della scorsa stagione. Salva la sua prova con il sacrificio nella fase di non possesso, qualche percussione centrale e l'assist per il pari.

Insigne 6,5 - Solo una sua perla evita al Napoli la terza sconfitta di fila. Un gol che salva anche una prestazione di difficoltà, pagando anche la solitudine sull'out mancino senza un terzino che possa accompagnarlo nella solita catena. Quei pochi guizzi del Napoli comunque arrivano dai suoi piedi.

Petagna 5 - Attacca la profondità senza grossi rifornimenti. Gioca pochissimi palloni e su quei pochi non convince. La sensazione è di un cambio arrivato quando due punte in area potevano dare invece di più nell'assalto disperato finale (dal 25'st Llorente sv - Qualche sportellata in area, dà presenza in area e poco altro. Non giocava da gennaio, difficile chiedergli pure di più)