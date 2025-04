Napoli-Torino 2-0, le pagelle: Scott devastante, Buongiorno super (poi ko)! Politano funziona, Conte regge lo stress

Meret sv - Serata da spettatore non pagante.

Di Lorenzo 6,5 - Preciso con la verticalizzazione per Anguissa sull’azione del gol. Tonico fino alla fine, alimentando la manovra offensiva.

Rrahmani 6,5 - Preciso negli interventi e attento nei duelli aerei.

Buongiorno 7 - Sempre con grande convinzione, vince praticamente tutti i duelli. Si fa male sul più bello, un gran peccato. Dal 64’ Rafa Marin 6 - Concentrato per il finale gara.

Olivera 6,5 - Si fa vedere in fase offensiva e non commette sbavature quando si tratta di presidiare la sua zona. Dall’86 Raspadori sv -

McTominay 8,5 - Pronti via e trova il la zampata che mette in discesa la gara. Mica si accontenta e fa il bis. E’ dovunque, anche a chiudere nella propria area di rigore. Immenso.

Lobotka 6,5 - Pulisce tanti palloni, come al solito un riferimento per i compagni. Dall’86 Gilmour sv -

Anguissa 7 - Perfetto nel l’inserimento che manda al gol Scott. Stava giocando una gara molto intensa, esce per un problema all’anca. Dal 58’ Billing 6,5 - Stampa sulla traversa un colpo di testa da buona posizione, ma entra col giusto piglio,

Politano 7 - Propositivo sin dall’inizio, cerca il fondo con convinzione. Da una di queste giocate trova il cross per il 2-0. La solita gara di grande sostanza.

Spinazzola 6,5 - Un pochino frenato in avvio, poi negli spazi inizia ad essere un fattore e mette tante palle interessanti.

Lukaku 6,5 - Fatica a liberarsi dalla marcatura di Maripan, che gli lascia davvero poco spazio per respirare. In ogni caso, non si tira mai indietro. Dall’86 Simeone sv -

Conte 7,5 - Con tutta la pressione del mondo, il suo Napoli non rischia nulla e si riprende la vetta solitaria.