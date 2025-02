Napoli-Udinese, le ultime di formazione Sky: si ferma Spinazzola, scelto il sostituto

Alle 20.45 il Napoli affronta l'Udinese al Maradona per provare ad allungare sull'Inter, in campo domani contro l'Udinese, nel posticipo della 24ª giornata di Serie A. Di seguito le ultime di formazione riportate da Sky Sport.

Antonio Conte schiererà il solito 4-3-3. In porta ci sarà Meret con davanti la linea a 4 difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mazzocchi. Si ferma dunque Spinazzola per il mal di schiena che l'ha colpito nell'allenamento di rifinitura. A centrocampo, invece, spazio al trio Lobotka–Anguissa–McTominay. In attacco a supporto del centravanti, che sarà Lukaku, agiranno Neres e Politano. Possibile spazio per il nuovo acquisto Okafor a gara in corso.

L'Udinese dovrebbe tornare al 3-5-2, modulo che registra la presenza della coppia Lucca-Thauvin. Panchina per Sanchez. Importante il ritorno dalla squalifica di Karlstrom, che completa il centrocampo con Lovric e Payero. Qualche dubbio sulla fascia destra, incertezza legata al recupero di Ehizibue. Il sostituto naturale è Modesto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Runjaic