Natan-Betis, Romano annuncia: "Colloqui positivi in corso, a breve saranno decise le condizioni"

La breve vacanza di Natan in Spagna potrebbe portare sviluppi di mercato. Il brasiliano, infatti, è un obiettivo del Betis Siviglia.

Sulla trattativa con la squadra andalusa, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano scrive su X: "Il Real Betis avanza nei colloqui per l'acquisto di Natan dal Napoli. Colloqui positivi in ​​corso per l'accordo di prestito con opzione di acquisto, le condizioni saranno decise a breve".

