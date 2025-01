Ndoye, il Napoli non ha alcuna intenzione di spendere questa cifra

Non c'è solo Garnacho nelle idee del Napoli per la sostituzione di Kvaratskhelia. Dan Ndoye (24) del Bologna resta una valida alternativa. Al Napoli piace tanto, ma non c'è nessuna intenzione di spendere 30 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

L’esterno svizzero è uno dei calciatori monitorati dal Napoli dopo l’addio di Kvaratskhelia, ma alle condizioni economiche del club azzurro. In lizza, tra le priorità, resiste Garnacho del Manchester United.