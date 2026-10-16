Tuttonapoli Neres, infortuni pesano e condizionano anche il Napoli: riflessioni sul futuro

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Infortunio David Neres, i tempi di recupero sono lunghi e il Napoli riflette sul futuro di un giocatore troppo discontinuo

Non ce n'è per nessuno: quando sta bene, David Neres è tra i migliori esterni del campionato. Decisivo come pochi. Due mesi show tra novembre e dicembre lo scorso anno. Doppietta in finale di Supercoppa contro il Bologna. La vinse lui la partita. Ma si ferma troppo spesso. Gli infortuni il suo vero limite. Sarebbe altrimenti un giocatore da Real, o quasi.

Infortunio Neres e riflessioni sul futuro

Neres si è fermato di nuovo. Infortunio contro il Villarreal. Ne avrà per circa un mese. Salterà almeno sei partite dopo lo stop di otto mesi dello scorso anno con rientro col Como il 30 agosto. Da quando è a Napoli ha avuto diversi problemi. In due anni ha saltato tante, troppe partite. Stesso numero al Benfica e all'Ajax. Prossimo ai trent'anni, a marzo, col contratto in scadenza nel 2028, il Napoli riflette: quanto converrà puntare ancora su un giocatore fortissimo ma discontinuo? Il Napoli lo considera sempre un titolare ma quasi mai riesce a fare affidamento su di lui per un lungo periodo di tempo. Anche quest'anno, tornerà a novembre: i primi mesi li ha comunque saltati a intervalli. Intanto Allegri lo aspetta e spera di poter contare su di lui fino a fine stagione. Poi, per il futuro si vedrà. Ma i ragionamenti del club sono già partiti.