Infortunio Neres, lo stop non è breve: i tempi di recupero e la data del rientro

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Napoli, nuovo stop per Neres: lesione di basso grado al semimembranoso. Tornerà con la Lazio l’8 novembre o dopo la sosta

Infortunio per David Neres. L’esterno brasiliano si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una “lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra”. Una tegola che arriva proprio quando l’infermeria sembrava svuotarsi, e che priva il tecnico di un giocatore in crescita, indicato nei giorni scorsi tra i favoriti per una maglia da titolare. L’assenza era peraltro nell’aria: nelle ultime di formazione si parlava già di condizioni non ottimali.

Obiettivo Lazio, altrimenti dopo la sosta

I tempi di recupero indicano un rientro non immediato. Neres proverà a tornare a disposizione per la sfida con la Lazio dell’8 novembre, ultima gara prima della sosta per le nazionali, altrimenti l’appuntamento è direttamente dopo la pausa. Il Napoli dovrà quindi rinunciare a lui per un lungo tratto del tour de force, con Venezia, Bodo/Glimt, Porto e Manchester City all’orizzonte. Lo riporta Sky Sport. Allegri avrà comunque più alternative rispetto a qualche settimana fa, con i rientri di Alisson Santos e di Giovane, e dovrà ridisegnare ancora una volta il reparto offensivo, mentre lo staff medico gestirà con prudenza il percorso del brasiliano per evitare ricadute.