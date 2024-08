Neres-Napoli, il tecnico del Benfica: “Vuole andarsene, trattativa concreta col nuovo club”

Il tecnico delle Aquile Roger Schmidt è stato interrogato sulla situazione di David Neres, che non era stato convocato per il match.

Il Benfica perde all'esordio in campionato, 2-0 contro Famalicão. Al termine della gara il tecnico delle Aquile Roger Schmidt è stato interrogato sulla situazione di David Neres, che non era stato convocato per il match.

"Neres può vincere i duelli, sa dribblare, ma la situazione è molto chiara. Il giocatore vuole andare via, ci sono colloqui concreti con il nuovo club. I club sono in contatto e ho bisogno di giocatori che si impegnino al massimo. Ecco perché non c'era nemmeno Arthur. Oggi avevamo due attaccanti, è stata una mia decisione".