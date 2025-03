Neres verso il recupero: Conte ha già deciso come verrà utilizzato

vedi letture

David Neres si avvicina al recupero dopo l'infortunio ed è l’uomo che potrebbe favorire il ritorno al tridente. Una storia che però, a prescindere dalla sua partecipazione al weekend veneziano, come scrive il Corriere dello Sport, "sarà rinviata alla sfida con il Milan in programma al Maradona dopo la sosta, in virtù del fatto che sarà varato dal 1’ il tandem offensivo Lukaku-Raspadori per la quinta volta consecutiva". Verso la conferma dunque il 3-5-2 con Raspadori accanto a Lukaku.

