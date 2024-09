Nessun dubbio: Kvara ha recuperato e sarà il pericolo numero uno per il Cagliari

vedi letture

Ci sarà il talento di Khvicha Kvaratskhelia al centro della manovra del Napoli domani a Cagliari. Lo scrive il Corriere dello Sport, sottolineando che è già alle spalle il colpo alla caviglia rimediato in nazionale, con la sua Georgia, contro l'Albania. La stella georgiana sta bene, non ha problemi, e all'Unipol Domus farà parte del tridente dopo aver vinto il “Player of the Month” del club azzurro.

Tante le aspettative su di lui fino alla prossima sosta. Conte gli affiderà le chiavi della fantasia coi soliti compiti da affinare e l'intesa con un calcio inedito in cui il 77 del Napoli si sente già protagonista. Gol e assist contro la Repubblica Ceca ed ora la sfida al Cagliari che presterà massima attenzione proprio al georgiano. È lui, ormai per tutti, il pericolo numero uno, l'insidia principale capace di capovolgere le sorti di una partita o di deciderla coi suoi numeri. Nell'altra trasferta disputata, a Verona, è mancato nella ripresa e la sua assenza s'è avvertita.