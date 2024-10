Nessuno come Lukaku: avvio super, meglio di Cavani, Higuain, Osimhen e Kvara

Nessuno come lui. Meglio di tutti. Di Cavani, Higuain, Osimhen e anche Kvara. Romelu Lukaku on fine. Il Corriere dello Sport oggi in edicola elenca le cifre e i numeri relativi al centravanti di Conte.

"Il suo avvio è stato migliore di quello di attaccanti del calibro di Cavani, Higuain, Osimhen e anche Kvara, tanto per restare in tema di compagni di squadra. In classifica, per la verità, Khvicha e il Matador occupano il secondo posto alle sue spalle a quota 5, mentre il Pipita è terzo con Zalayeta, Milik e Allan a 4. In questa speciale lista, Osi è addirittura quindicesimo. Più basso di un altro protagonista della nuova era, David Neres. Ma questa è un’altra storia".