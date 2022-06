"Nessuno vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi”: Spalletti e la bordata su Meret

Nessuna diplomazia, ma parole che hanno tutto l’aspetto di una frecciata inviata alla società, che pare ormai convinta a promuovere Alex Meret

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti a gamba tesa sulla questione portiere in casa Napoli. Nessuna diplomazia, ma parole che hanno tutto l’aspetto di una frecciata inviata alla società, che pare ormai convinta a promuovere Alex Meret nel ruolo di primo portiere in vista della prossima stagione. È l’estate delle grandi scelte, delle rivoluzioni che stanno stravolgendo il volto decennale della squadra azzurra in ogni reparto. Via Insigne, ma non solo. Tra i pali regna un clima di grande incertezza, ma le ultime notizie raccontano di una società sempre più orientata a dare fiducia all’estremo difensore classe ’97.

Spalletti avrebbe voluto il rinnovo di Ospina

Sulla questione c’è una una certezza: Spalletti avrebbe voluto la conferma di Ospina. Il tecnico sperava di trattenere il colombiano, che ha il contratto in scadenza e diverse tentazioni a spingerlo lontano da Napoli. La distanza tra offerta e richiesta pare davvero incolmabile: biennale da 2 milioni proposto dal Napoli, triennale da 3 milioni richiesto dal colombiano. Ospina ha disputato da titolare 31 delle 38 gare di campionato giocate in campionato, confermando ancora una volta l’orientamento dei precedessori di Spalletti che, alla fine, avevano preferito puntare su Ospina e non Meret.

Meret, sempre in discussione

Discutere: perchè è il suo destino, da quando è arrivato in azzurro. Un clima di sfiducia generale che ha avuto l’effetto di minare le certezze del portiere, che ora è a un bivio: il rinnovo è pronto e anche una maglia da titolare. Almeno questi sono i piani del club, perché a sorpresa sono arrivate le dichiarazioni del tecnico sulla questione: “L'uscita dal basso con il portiere è il futuro. Dire il contrario è un messaggio sbagliato che si dà ai giovani. In futuro andrà a giocare anche fuori dalla lunetta dell'area di rigore. Nessuno vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi”. Parole che sembrano un messaggio indiretto al club, perché tra i punti deboli di Meret c’è proprio il gioco coi piedi. Uno dei punti di forza, invece, di Ospina. Non servono ulteriori interpretazioni alle parole di Spalletti.