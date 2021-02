Niente alternanza, a Genova ancora Ospina: sarà la quarta gara di fila

Questa sera a Genova ci sarà ancora David Ospina tra i pali. Tra i migliori in campo con l'Atalanta, secondo il Corriere dello Sport il portiere colombiano per la quarta volta di fila verrà preferito a Meret, in barba a quell'uso consolidato dell'alternanza che era andata in scena con una certa regolarità fino alla trasferta di Verona. Possibile che l'assenza di Koulibaly abbia cambiato i piani del tecnico che ora cerca maggiore esperienza ed affidabilità negli altri interpreti.