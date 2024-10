Niente Milan per Lobotka, il rientro slitta: le ultime

Questa la notizia sullo slovacco riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport

Niente da fare: il Napoli a San Siro nella sfida al Milan non avrà a disposizione Stanislav Lobotka. Questa la notizia sullo slovacco riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli ha cominciato la lunga vigilia verso la trasferta a San Siro, un attimo dopo aver battuto il Lecce. Poche ore, per la precisione: ieri mattina Antonio Conte ha diretto il primo dei due allenamenti a disposizione, prima di scendere in campo domani contro il Milan.

Partita delicatissima, molto complessa e piena di significati emotivi e pratici, di classifica, che il tecnico andrà a giocarsi senza il suo regista principe: Lobotka non recupera, proverà a tornare domenica per la sfida delle 12.30 con l’Atalanta al Maradona, ma a Milano toccherà ancora a Gilmour dirigere le operazioni. Cambi in vista rispetto a sabato? Due, quelli preventivati ancora prima di mettersi a pensare: rientrano dal primo minuto in attacco Kvaratskhelia e Politano.