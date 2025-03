Nome nuovo per l'estate: Napoli sul gioiellino del Viktoria che sfida la Lazio

E' sempre mercato anche se l'estate è ancora lontana. Nome nuovo per il Napoli. Per il centrocampo. La Lazio oggi in Europa League sfida uno dei talenti più interessanti che si stanno mettendo in mostra in questa stagione. Si tratta del trequartista ceco del Viktoria Plzen, classe 2000, Pavel Sulc. Centosettantasette centimetri, il centrocampista offensivo è di fatto esploso nella scorsa stagione dove ha conquistato anche un posto nella Nazionale della Repubblica Ceca. E questa annata è quella della consacrazione.

Come riporta Tmw, Sulc ha un contratto con il Viktoria Plzeň fino al 30 giugno 2026, ma il suo exploit ha acceso l’interesse di diversi club europei. Oltre ai già citati Aston Villa, Manchester City e Tottenham, anche Napoli, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen lo monitorano. La sua valutazione di mercato (10 milioni di euro) potrebbe raddoppiare se dovesse continuare su questi livelli, con un trasferimento probabile nell’estate 2025.