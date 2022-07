Nomi da incubo: l’inevitabile reazione sui possibili eredi di Koulibaly

Con tanti nomi che spuntano tra i vicoli del calciomercato, con una costante: l’identica reazione dei tifosi alle varie ipotesi prospettate

Chi arriva al posto di Kalidou? È una domanda fissa nei pensieri di tutti i tifosi del Napoli da quando è arrivato al notizia dell’imminente passaggio al Chelsea di Koulibaly. Una situazione che verrà definitiva nelle prossime ore, ma che non sembra destinata a finali differenti da quello ormai prevedibile: l’addio del centrale senegalese.

Ed è subito partito il toto-erede. Con tanti nomi che spuntano tra i vicoli del calciomercato, con una costante: l’identica reazione dei tifosi alle varie ipotesi prospettate. Perchè, bisogna esser chiari, chiunque al confronto con il centrale classe ’91 non può che sfigurare, che risuonare come un nome da incubo per quanto è forte KK.

Il male minore. Forse bisognerà ricercare solo quella strada, la stessa che ha indotto il Napoli a cedere Koulibaly per non perdere a parametro zero nell’estate 2023, dopo aver provato senza successo a convincere il difensore a rinnovare. Esperienza o scommessa? È questo il bivio che si presenta dinanzi al club per iniziare una nuova era in difesa, dopo tanti anni di assoluto dominio di Kalidou. I nomi di Acerbi e Kim sono emblematici di queste due correnti di pensiero: tamponato con l’usato con tanti chilometri percorsi ma con conoscenza del nostro campionato, oppure puntare sulla fisicità di Kim, che dopo il Fenerbahçe cerca la definitiva consacrazione nel calcio europeo.