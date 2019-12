"Non c'è accordo, più passa il tempo e più è dura", l'agente di Callejon allontana il rinnovo

Non solo quello di Dries Mertens. Anche il rinnovo di contratto dell'altro classe '87, Josè Callejon, resta molto complesso. Non c'è l'accordo tra le parti, non convince il biennale offerto da ADL ed al momento è tutto fermo, senza grandi possibilità all'orizzonte, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport riportando che l'entourage del giocatore valuta offerte dalla Cina ed anche dal fronte Milan. “Non c’è nulla, non c’è accordo. E più passa il tempo e più è difficile che il giocatore resti a Napoli”, il virgolettato attribuito all'agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon