Non cambia solo l'attacco: riposo per i sempre presenti (finora) Kim ed Anguissa

L'infortunio di Osimhen è un bel problema, ma la rosa è ricca di talento e di soluzioni alternative da applicare immediatamente

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'infortunio di Osimhen è un bel problema, ma la rosa è ricca di talento e di soluzioni alternative da applicare immediatamente, scrive il Corriere dello Sport che racconta che dovrebbe toccare a Raspadori che è in vantaggio nel ballottaggio con Simeone, grande protagonista con il Liverpool. Quello obbligato al centro dell’attacco, comunque, non sarà l’unico cambio: "Dovrebbero riposare Kim e Anguissa, finora sempre presenti, e poi rispetto alla Champions anche Olivera e Politano. Cinque nuovi candidati, insomma, fermo restando la conferma del 4-3-3: Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; Elmas, Lobotka e Zielinski a centrocampo; Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia nel tridente".