Il calcio cambia, si evolve. Ancor di più ai tempi della pandemia, con la possibilità di effettuare i cinque cambi che ha stravolto le rotazioni ed il modo di gestire risorse e gare. Con un calendario sempre più fitto e calciatori spesso logorati dagli impegni, la capacità di leggere le partite è diventata ancor più determinante nelle fortune di ogni squadra.

Di fatto, fino a che bisognerà convivere con questa situazione, il concetto di titolari appare quasi superato. Molte gare si decidono proprio negli ultimi trenta minuti, quando le energie iniziano a scarseggiare e le mosse dalla panchina finiscono per stravolgere i piani tattici e risultano spesso decisive. Inutile dunque trarre conclusioni affrettate sulle scelte di Gattuso nell'undici che questo pomeriggio sfiderà la Juventus allo Stadium.

Le scelte sui titolari faranno parte di un piano più ampio, una strategia che deve essere stilata sui 90 minuti. Dunque, nei ballottaggi che riguardano Lozano-Politano e Mertens-Osimehn a risultare decisiva sarà il tipo di gara che si vorrà fare. Le ultime dicono di un tecnico pronto a puntare dall'inizio su Lozano e Mertens, scelta che sarebbe funzionale ad avere una doppia mossa tattica nella ripresa: avere fresco un contropiedista come Osimhen ed un giocatore tattico e capace di incidere in breve tempo come Politano. Non ci sono più i titolari in questo calcio...