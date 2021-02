Non è ancora il momento di Dries: sarà un'arma per il finale di partita

Non è ancora arrivato il momento di Dries Mertens. La caviglia sinistra risponde bene e ieri oltre all'allenamento con il gruppo ha anche svolto il consueto lavoro supplementare individuale per accelerare la ripresa, però - scrive quest'oggi il Corriere dello Sport - da un punto di vista della condizione è ovviamente ancora indietro. Non partirà chiaramente dall'inizio, lasciando spazio davanti ad Insigne e Politano, con Zielinski sulla trequarti, e rappresenterà un'alternativa importanti per il finale di partita. A centrocampo spazio ad Elmas, con Fabian e Bakayoko mentre in difesa potrebbe esserci Ghoulam nella linea a 4 con Koulibaly, Rrahmani e Di Lorenzo.