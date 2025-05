Non solo De Bruyne: Manna sta perfezionando il triplo colpo offensivo

Il ds del Napoli, Manna, oltre a De Bruyne ha in pugno altri due alfieri in grado di incrementare l’impatto offensivo del Napoli. Entrambi reduci dal Lilla: il primo è Jonathan David, il canadese nato a New York di 25 anni, svincolato bis. Il Napoli ha battuto la concorrenza esattamente come per De Bruyne con argomenti convincenti.

E poi, secondo il Corriere dello Sport, è molto vicino anche Edon Zhegrova, collega di nazionale kosovara di Rrahmani, 26 anni di forza e talento, l’esterno destro che potrebbe rinforzare il parco della squadra insieme con Politano e Neres. A centrocampo piace moltissimo Davide Frattesi, 25 anni, ma fino alla finale di Champions è dell’Inter il suo cuore.