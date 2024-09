Non solo 'spaccapartite': Neres deve smentire un pensiero su di lui

Ma oggi per David sarà l’occasione di ricominciare dal primo minuto, di raccontare al Maradona che il suo calcio non è soltanto la sintesi di uno spaccapartite

Un bel po’ gli esordienti dall’inizio, insomma: Caprile, Marin, Gilmour, Ngonge e Neres. Queste alcune delle novità di Antonio Conte per la sfida al Palermo, con il Corriere dello Sport che si sofferma su David Neres: "L’uomo in più di questo avvio, il brasiliano tutto dribbling e fantasia che ha ricamato, cucito e servito tre assist nei primi tre spezzoni collezionati con Bologna (al Cholito), Parma (ad Anguissa) e Cagliari (a Buongiorno).

La magica serie s’è fermata a Torino, nei 17 minuti - più recupero - che questa volta non sono stati sufficienti a calare il jolly che sarebbe stato davvero clamoroso. Va già bene così, per carità. Molto. Ma oggi per David sarà l’occasione di ricominciare dal primo minuto, di raccontare al Maradona che il suo calcio non è soltanto la sintesi di uno spaccapartite eccezionale, per chi non l’avesse ammirato all’opera negli anni della gloria con l’Ajax o magari con il Benfica" si legge sul quotidiano.