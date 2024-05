Non tutti hanno notato la frecciatina di ADL alla stagione di Osimhen

Frecciatina di De Laurentiis anche alla continuità di Victor Osimhen durante la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri.

Frecciatina di De Laurentiis anche alla continuità di Victor Osimhen durante la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri. Parole chiare quelle del patron azzurro sul bomber che non cita ma a cui si riferisce quando parla della prima punta che ha giocato solo la metà delle partite (e salterà anche la trasferta di Firenze per un affaticamento muscolare).

"Non puoi obbligare gli allenatori ad allenare una società o non puoi fare in modo che la tua prima punta faccia ventotto gol e che non stia male e che magari abbia partecipato al 50% delle partite che avrebbe dovuto giocare. Io raccolgo tutto su di me, va benissimo, ma voglio dire, a un certo punto qualcosa la rimando anche al mittente".