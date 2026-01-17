Novità Cds, può tornare Lukaku! Il peggio è passato: punta a partire per Copenaghen

Arrivano i rinforzi. Non dal mercato ma da Castel Volturno, annuncia quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando a sorpresa di alcuni rientri che sono molto vicini. Secondo il quotidiano sportivo, Antonio Conte è pronto a riabbracciare Lukaku e Anguissa. Per Big Rom l’obiettivo è quello di tornare nell’elenco dei convocati per la partita di martedì a Copenaghen, ad un passo dal rientro anche il centrocampista, pronto a unirsi al gruppo a cavallo tra la sfida di Champions e quella della domenica

Sarebbe un doppio recupero preziosissimo, proprio nel bel mezzo del tour de force di gennaio. Non solo in campo perchè si tratta di due leader pronti a mettersi di nuovo al servizio del loro allenatore e dei compagni. Per Lukaku servirà ancora tempo, ma il peggio è ormai alle spalle. Per Anguissa l’imprevisto degli ultimi giorni è stata un po’ di lombalgia che ha costretto a posticipare il nuovo ingresso tra i convocati, ma il problema muscolare è alle spalle.