Nun ce scassate 'o Kvara: estasi, rabbia e consiglieri infami

Selvaggio e potente, istinto puro, luce ad indicare la via: il primo anno di Kvara al Napoli meriterebbe di essere conservato in una teca

Cosa resta di un viaggio? La porta di casa che si apre tristemente al ritorno o quello che c’è stato prima? Cosa chiede spazio nella memoria, che se non ti fermi ti esplode il cervello? Di un viaggio andrebbe ricordato il primo passo, apparentemente insignificante. Con Kvaratskhelia, quel primo passo, è stato praticamente un colpo di fulmine. C’è esploso un pop corn nel petto, il cuore s’è fatto mais quando nella prima gara al Maradona contro il Monza, ha preso il compasso e nel cielo ha affisso il suo primo capolavoro.

L’avevamo capito già lì, mentre quel pallone accarezzava prima il palo e poi la rete, che qualcosa era cambiato. Che avevamo preparato lo stomaco alle farfalle, i campanili suonavano per quel ragazzo sconosciuto, col fascino irresistibile del mistero.

Selvaggio e potente, istinto puro, luce ad indicare la via: il primo anno di Kvara al Napoli meriterebbe di essere conservato in una teca ed esposto al Louvre, proprio accanto alla Gioconda.

Monnalisa e DonKhvicha, capolavori senza tempo e senza una spiegazione univoca. Perchè nessuno riusciva a spiegarselo, che quel 77 cresciuto a pane, pallone e Georgia, fosse venuto a dominare il campionato italiano e riportare, dopo più di trent’anni, la massima gioia pallonara.

Quel viaggio, quel tempo, quelle istantanee nella mente, quelle cavalcate poderose e violente, quel controllo assoluto del pallone e degli avversari, tutta quella roba lì, è nostra. Solo nostra.

Non appartiene a nessun altro. Non è dei ritardi nel rinnovare quel contratto, non è della lunga Corte dei miracoli, o forse degli atti importi, che spingeva il ragazzo altrove. Ora che è ufficiale, ora che sono arrivate le consuete parole, banali e artefatte, ora che quel tempo appartiene ad un tempo che non è più misurabile, bisogna esclusivamente preservare quel ricordo. Non contaminarlo con la rabbia, rituffarsi ogni tanto dentro quell’estasi collettiva. È andata come doveva andare, con le colpe che ognuno vorrà dare. Però, vi prego, Nun ce scassate 'o Kvara.

