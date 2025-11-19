Nuovo stadio a Poggioreale, il Comune dice no: i motivi della bocciatura

Nuovo stadio del Napoli a Poggioreale, il Comune dice no: progetto bocciato. Il Corriere dello Sport di oggi chiarisce le ragioni per cui il Comune di Napoli ha espresso parere negativo sul progetto del nuovo stadio presentato da Aurelio De Laurentiis alcune settimane fa. La proposta, che prevedeva la costruzione dell’impianto nell’area del Mercato del Caramanico, a Poggioreale, non ha convinto Palazzo San Giacomo.

Il nodo dei mercatali: rifiutata la delocalizzazione. Tra i punti critici emersi, spicca il rifiuto categorico da parte dei mercatali del Caramanico, contrari a lasciare la loro attuale sede per fare spazio al nuovo stadio. Nel verbale della Conferenza dei Servizi del 27 ottobre – alla quale erano presenti Comune, Città Metropolitana, ASL, associazioni dei commercianti e il team progettuale del Napoli – è stato confermato il parere sfavorevole all’opera. Il Comune ha ribadito che spostare l’intero mercato non è praticabile.