Occasione Meret: Gattuso si gioca la Champions col portiere (secondo lui) meno funzionale

Contro l'Inter cambierà ancora il portiere. Prima per le rotazioni di Gattuso, ora per l'ennesimo infortunio di Ospina, la stagione del Napoli sembra destinata a vedere i portieri alternarsi fino alla fine senza avere grande continuità. Ieri il portiere colombiano ha riscontrato "una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro", in seguito al finale della gara con la Sampdoria in cui ha evidentemente ha rimediato il risentimento, inizialmente confuso con semplici crampi e portando così lo staff a rinunciare al cambio con Meret già pronto a subentrare.

Toccherà al classe '97 ex Udinese, dunque, difendere la porta del Napoli contro l'Inter, ma anche nelle gare successive con Lazio e Torino considerando che Ospina dovrebbe averne almeno per una quindicina di giorni. Un'occasione importante per Meret - dopo le gare con Crotone e Juventus, giocate per l'infrazione ad un dito di Ospina - che nonostante 20 presenze complessive e un'alternanza iniziale poi con l'uscita dalle coppe europee s'è visto chiaramente preferire maggiormente l'esperto compagno di reparto, probabilmente più funzionale per Gattuso nell'uscita dal basso e nella guida della difesa. Un dualismo che spacca anche la tifoseria, divisa tra un portiere più leader difensivo ed uno talvolta risolutore tra i pali, o più semplicemente tra un portiere esperto ma dal livello consolidato ed un giovane ancora in evoluzione ma che ha margini di crescita per raggiungere livelli assoluti. Una scelta non facile, divisiva, risolta per il momento dall'ennesimo problema fisico di Ospina.