Oggi arrivano tutti i Nazionali: l'ultimo a tornare sarà Lozano, sprint per il Toro

© foto di www.imagephotoagency.it

A braccia aperte Spalletti attende il rientro di tutti i Nazionali per avere la squadra al completo in vista della sfida di sabato contro il Torino. Oggi toccherà a Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard e Rrahmani, l'ultimo a rientrare sarà Lozano che dovrebbe tornare ad allenarsi solo domani alla vigilia della ripresa del campionato. Da valutare le sue condizioni anche se il messicano è rimasto in panchina nell'ultima partita contro la Colombia. Ieri è stato il turno degli italiani Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Zerbin assieme a Elmas e Kvaratskhelia. Lo scrive il Corriere dello Sport.