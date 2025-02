Ultim'ora Okafor-Napoli, è fatta: cifre e dettagli dell'operazione

Il Napoli ha praticamente chiuso per Noah Okafor, dopo le difficoltà dell'ultimo giorno per arrivare ad Allan Saint-Maximin. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'operazione è in dirittura d'arrivo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Gli azzurri hanno le ultime ore di mercato per formalizzare l'affare.

Il retroscena sulla trattativa: "Il Napoli ha trovato tecnicamente parlando il sostituto di Kvaratskhelia. Ha definito pochissimi minuti fa l’arrivo di Okafor in prestito a 2 milioni con diritto di riscatto a 23. Ho ricevuto conferme dal Milan e dal Calcio Napoli, il calciatore sosterrà le visite mediche in giornata e sarà lui a entrare in rosa. Manna si è fatto in quattro per portare Okafor al Napoli. Si era inserita anche l’Atalanta ma Manna aveva ricevuto la parola da Furlani: doveva presentarsi entro le ore 18 e così è stato", così riporta il giornalista Rai Ciro Venerato.