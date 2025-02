Foto Okafor subito in gruppo, primo giorno in azzurro: "Orgoglioso di essere a Napoli"

Primo giorno da giocatore del Napoli per Noah Okafor. Il nuovo attaccante azzurro, arrivato ieri in prestito dal Milan nell'ultima ora del mercato invernale, è stato a Castel Volturno per il primo allenamento in gruppo con i nuovi compagni agli ordini di Antonio Conte.

Giornata ricca di impegni per lo svizzero. Il classe 2000 in mattinata è arrivato in città, dopo ha sostenuto le visite per l'idoneità fisica a Pineta Grande e ha posato per lo shooting fotografico di rito del club azzurro al Centro Tecnico di Castel Volturno. Lo stesso Okafor ha postato gli scatti sul proprio profilo Instagram, scrivendo: "Orgoglioso di essere a Napoli". In serata è giunto all'Hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele, dove soggiornerà in questi suoi primi giorni napoletani.